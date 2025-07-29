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17:26, 29 июля 2025Силовые структуры

Отец осужденного экс-полковника российской таможни объяснил происхождение миллионов сына

Отец осужденного полковника ФТС России назвал миллионы сына своими накоплениями
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отец осужденного за взятки экс-полковника Федеральной таможенной службы (ФТС) России экс-полковника Александра Алеева объяснил происхождение миллионов сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожилой мужчина заявил, что найденные деньги являются его накоплениями с пенсии, которые он передал сыну на хранение по договору дарения. Сам договор пенсионер предъявить не смог.

В марте 2023 года Алеева задержали вместе с замначальника Центрального таможенного управления генералом Александром Бегловым. В ходе обысков у Алеева нашли 91 тысячу долларов и 17,8 миллиона рублей. По первоначальной версии, деньги он собирал на нужды специальной военной операции.

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