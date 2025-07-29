Отец осужденного экс-полковника российской таможни объяснил происхождение миллионов сына

Отец осужденного полковника ФТС России назвал миллионы сына своими накоплениями

Отец осужденного за взятки экс-полковника Федеральной таможенной службы (ФТС) России экс-полковника Александра Алеева объяснил происхождение миллионов сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожилой мужчина заявил, что найденные деньги являются его накоплениями с пенсии, которые он передал сыну на хранение по договору дарения. Сам договор пенсионер предъявить не смог.

В марте 2023 года Алеева задержали вместе с замначальника Центрального таможенного управления генералом Александром Бегловым. В ходе обысков у Алеева нашли 91 тысячу долларов и 17,8 миллиона рублей. По первоначальной версии, деньги он собирал на нужды специальной военной операции.