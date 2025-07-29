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12:50, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Популярный блогер сравнил отношение к россиянам в США и Европе

Блогер Мэддисон заявил, что в США, в отличие от Европы, нет негатива к россиянам
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Популярный блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, сравнил отношение к россиянам в Европе и Америке. В своем Telegram-канале он заявил, что американцы, в отличие от европейцев, не испытывают негатива к тем, кто приехал из России.

«За все время в США я ни разу не встретил негатива на тему того, что я русский. У всех американцев есть либо русские друзья, либо родственники или предки. И в целом о русских хорошее мнение», — рассказал Мэддисон.

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По словам блогера, американцы обычно радуются, когда узнают, что их собеседник из России. В США россиян воспринимают как трудолюбивых людей, которые всегда придут на помощь, если их попросить об этом, добавил он.

При этом в Европе, как отметил Мэддисон, он сталкивался с негативным отношением. «В Германии мне попался польский официант, пиво отдавало ****** [фекалиями] после этого. В Италии, наоборот, меня облизывали, но я был в дорогой одежде», — уточнил он.

Ранее Мэддисон поделился впечатлениями от Нью-Йорка. Он описал популярный американский город словами «фрики, бомжи, воняет».

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре 2024 года. Он заявил, что уехать в Америку ему помог адвокат. Свое решение блогер объяснил тем, что давно мечтал пожить в этой стране.

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