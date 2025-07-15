Уехавший в США российский блогер описал Нью-Йорк словами «фрики, бомжи, воняет»

Уехавший в США Мэддисон заявил, что на Манхеттене в Нью-Йорке много бездомных

Российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, поделился впечатлениями от Нью-Йорка. В онлайн-трансляции, отрывок из которой доступен на YouTube, он заявил, что в городе много бездомных.

Как пояснил Мэддисон, приехав в Нью-Йорк, он поселился на Манхэттене. «Мне уже на третий день не хотелось выходить на улицу. Это просто отвратительное место, шумное, гамное, кругом какие-то фрики, бомжи, воняет», — пожаловался он .

Блогер назвал «лютым бомжатником» район Брайтон-Бич. Кроме того, по словам стримера, в Нью-Йорке недостаточно заслуживающих внимания достопримечательностей. «Реально, ничего интересного», — резюмировал он.

Ранее Давыдов рассказал о появившемся у него в Америке страхе. Блогер признался, что в США начал всерьез опасаться кредитов из-за серьезных мер, которые применяют к недобросовестным заемщикам.

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре. Он заявил, что переехать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.