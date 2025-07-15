Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:14, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в США российский блогер описал Нью-Йорк словами «фрики, бомжи, воняет»

Уехавший в США Мэддисон заявил, что на Манхеттене в Нью-Йорке много бездомных
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, поделился впечатлениями от Нью-Йорка. В онлайн-трансляции, отрывок из которой доступен на YouTube, он заявил, что в городе много бездомных.

Как пояснил Мэддисон, приехав в Нью-Йорк, он поселился на Манхэттене. «Мне уже на третий день не хотелось выходить на улицу. Это просто отвратительное место, шумное, гамное, кругом какие-то фрики, бомжи, воняет», — пожаловался он .

Блогер назвал «лютым бомжатником» район Брайтон-Бич. Кроме того, по словам стримера, в Нью-Йорке недостаточно заслуживающих внимания достопримечательностей. «Реально, ничего интересного», — резюмировал он.

Ранее Давыдов рассказал о появившемся у него в Америке страхе. Блогер признался, что в США начал всерьез опасаться кредитов из-за серьезных мер, которые применяют к недобросовестным заемщикам.

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре. Он заявил, что переехать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Горящие машины, поврежденные дома и 16 пострадавших — результат ночной атаки ВСУ на Воронеж. Что еще известно о последствиях?

    Названо число оставшихся в России японских компаний

    В Раде кандидата в премьеры Украины назвали мисс «чего изволите»

    Неизвестные переломали ребра российскому подростку из-за громкого голоса

    Состояние здоровья Боярского после тяжелых осложнений из-за операции раскрыли

    110-летняя женщина раскрыла странный секрет долголетия

    Приемная мать брошенной в аэропорту Антальи девочки отказалась отдать ее матери

    Стало известно об увеличении числа пострадавших при ударе ВСУ по жилому дому в Воронеже

    Уехавший в США российский блогер описал Нью-Йорк словами «фрики, бомжи, воняет»

    Россиянин оглох после купания в реке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости