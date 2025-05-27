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11:38, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Живущий в США российский блогер рассказал о появившемся в Америке страхе

Живущий в США блогер Мэддисон рассказал о страхе брать кредиты в Америке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: wedmoments.stock / Shutterstock / Fotodom

Уехавший из России и живущий в США стример и блогер Илья Давыдов, известный как Мэддисон, рассказал о появившемся у него в Америке страхе. В онлайн-трансляции, запись которой доступна на YouTube, он признался, что в США начал всерьез опасаться кредитов.

По словам блогера, в США широко распространены кредиты. При этом к недобросовестным заемщикам применяют строгие меры, уточнил Мэддисон.

«Я сколько послушал всех этих историй про просроченные платежи, испорченные кредитные истории, разборки всякие с банками, как выгоняют из домов, делают [людей] реально бомжами. Мне прям страшно что-то в кредит брать или покупать», — заявил Давыдов.

Он также счел, что в России к банковским займам относятся проще. «Здесь [в США] так вздрючить могут, потом реально не выберешься из этой ситуации», — добавил стример.

Ранее Мэддисон возмутился из-за высоких цен на недвижимость в Лос-Анжелесе. По словам стримера, покупатели готовы платить много денег за «халупы», продающиеся в этом городе.

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