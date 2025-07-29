Переплывший Черное море и попавший в Россию кот-нелегал нашел новую семью

Оказавшийся в России нелегально кот Бурак нашел новую семью

Кот по кличке Бурак, который переплыл Черное море и нелегально оказался в России, нашел новую семью. Как пишет KP.RU, изначально по просьбе сына его забрала к себе сотрудница таможни, однако животное вело себя в семье плохо.

Как призналась женщина, новый питомец любил кричать по ночам и кидался на клетку, из-за чего было принято решение найти ему новый дом. Так он оказался у волонтеров.

«Ему нужно было адаптироваться к новой обстановке, а времени не дали. Он ведь пережил сильный стресс, не привык к жизни в квартире», — отметила зооволонтер Лусине Коршунова.

Вскоре за Бураком приехала семья из Краснодара. К этому моменту кот уже успокоился и стал вести себя тише, привыкнув к людям. Сейчас питомец уже в новом доме и чувствует себя отлично.

«Он обосновался, его там любят, а значит, он быстрее адаптируется к месту», — подчеркнула зооволонтер.

О спасении названного в честь известного турецкого актера кота сообщалось в марте. Грузовой корабль совершал рейс из Стамбула в Новороссийск, когда моряки услышали на борту жалобное мяуканье. Звуки доносились из одного контейнера на палубе. Там и нашли животное.