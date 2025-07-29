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13:50, 29 июля 2025Мир

Польша обвинила Россию в прошлогодних поджогах

Reuters: Польша заявила, что спецслужбы РФ наняли колумбийца для поджогов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petr David Josek / АР

Польское агентство внутренней безопасности (ABW) обвинило российские спецслужбы в причастности к прошлогодним поджогам в стране. Об этом сообщает Reuters.

ABW заявляет, что разведка РФ якобы наняла гражданина Колумбии, который поджег два склада строительных материалов в Польше в мае 2024 года. «Его обучал человек, связанный с российскими спецслужбами... Его научили готовить зажигательные вещества, бутылки с зажигательной смесью и документировать эти поджоги», — заявил на пресс-конференции Яцек Добжиньский, пресс-секретарь координатора спецслужб.

Посольство России в Варшаве в ответ на запрос Reuters заявило, что не комментирует подобные необоснованные обвинения.

Ранее стало известно, что Польша планирует купить долю в спутниковой компании Iceye, чьи технологии использовались для отслеживания передвижения российских войск на Украине. Отмечается, что вложения Польши будут направлены через государственный банк развития и станут продолжением майской сделки по закупке шести спутников для Минобороны. При этом польские представители отказались комментировать переговоры.

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