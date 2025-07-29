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04:01, 29 июля 2025Ценности

Популярная 60-летняя актриса показала фигуру в леопардовом купальнике

60-летняя актриса Элизабет Херли показала фигуру в леопардовом купальнике
Мария Винар

Фото: @elizabethhurleybeach / @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенные снимки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» и «Строго конфиденциально» продемонстрировала на размещенном кадре фигуру в слитном купальнике, который оформлен леопардовым принтом и глубоким V-образным декольте. При этом знаменитость позировала с ярким макияжем на лице и уложенными в локоны волосами на фоне пальм.

Поклонники оценили моложавую внешность Херли в комментариях под постом. «Ты выглядишь потрясающе», «Очень эффектно», «До сих пор не могу поверить в то, что тебе 60. Ты смотришься сногсшибательно», «Шикарная женщина», «Королева Элизабет», — писали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли также поделилась откровенными фото. Тогда актриса была запечатлена в голубом бюстгальтере от раздельного купальника, чашки которого подчеркивали форму и объем ее груди.

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