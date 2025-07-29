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15:47, 29 июля 2025Силовые структуры

После ЧП в российском санатории возбудили уголовное дело

В Кисловодске возбудили дело после обрушения грунта в санатории
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Кисловодске возбудили уголовное дело после обрушения горной породы на территории санатория «Москва». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. На место ЧП выехала следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Обвал скально-грунтовой породы на площади около 60 квадратных метров произошел на проспекте Дзержинского, 50. При этом ближайшее здание (процедурный комплекс) расположено примерно в 20 метрах. Двое отдыхающих санатория пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

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