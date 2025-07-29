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14:42, 29 июля 2025Путешествия

Отдыхающие российского санатория пострадали при обрушении горной породы

Двое отдыхающих санатория Кисловодска пострадали при обрушении горной породы
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Двое отдыхающих санатория «Москва» в Кисловодске пострадали при обрушении горной породы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ставропольское управление МЧС.

Уточняется, что обвал скально-грунтовой породы на площади около 60 квадратных метров произошел на проспекте Дзержинского, 50. При этом ближайшее здание (процедурный комплекс) расположено примерно в 20 метрах.

В Минздраве российского региона заявили, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

В апреле обвал породы произошел в подземной горной выработке на шахте «Садкинская» в Ростовской области. В момент обрушения под землей находились около 75 человек.

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