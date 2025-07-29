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11:11, 29 июля 2025Силовые структуры

Появились подробности о взрыве в российской колонии

ФСИН: Состояние 4 заключенных ИК-9 Волгограда удовлетворительное, идет проверка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

ФСИН России проводит проверку по факту взрыва в ИК-9, расположенной в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В помещении для хранения строительных материалов взорвался газовый баллон. Четверо заключенных с ожогами госпитализированы. В больнице Волгограда им оказывается медицинская помощь, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

ИК-9 — мужская исправительная колония строгого режима на 1454 места.

Также о доследственной проверке по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») сообщает волгоградское управление Следственного комитета России.

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