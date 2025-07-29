В российской колонии произошел взрыв

В Волгоградской области произошел взрыв газового баллона в колонии

В Волгограде произошел взрыв газового баллона в исправительной колонии №9 (ИК-9). Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

После взрыва произошел пожар. Это случилось во время работ в одном из хозяйственных блоков. Пострадали четверо заключенных. Их госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Следователи начали проверку.

25 июля в Саратове прогремел взрыв в жилом доме. По последней информации, пострадали 18 человек, еще семерых граждан спасти не удалось, среди них один ребенок.