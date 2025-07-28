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10:44, 28 июля 2025Россия

Названо число пострадавших при взрыве газа в Саратове

РИА Новости: При взрыве газа в Саратове пострадали 18 человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

При взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове пострадали 18 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«За медицинской помощью обратились 18 человек», — пояснил собеседник агентства, добавив, что двоих госпитализировали. В каком именно состоянии находятся пострадавшие, неизвестно.

25 июля в десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв газа. При ЧП обрушились десять этажей дома. Спасти не удалось семь человек, в том числе одного ребенка.

При этом часть многоэтажки обрушилась на прохожих — среди них есть пострадавшие. Взрыв произошел со стороны газовой трубы, которая проходила над дорогой вблизи дома. Поисковые работы на месте обрушения завершились только спустя три дня.

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