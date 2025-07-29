Пожарный с помощью своих собак грязно отомстил воровавшим еду коллегам

Пользователь Reddit с ником Glittering_Pie_8661 рассказал о том, как его работавший пожарным дядя отомстил своим коллегам, постоянно воровавшим его еду из холодильника. По его словам, он отлично готовил, а особенно хорошо ему удавался рисовый пудинг.

«Он был умен — готовил еду и складывал в холодильник на пожарной станции с бирками, указывающими на принадлежность этой еды ему. Но его десерты постоянно пропадали, в том числе рисовый пудинг. В конце концов, ему это надоело. Он оставил на холодильнике вежливое предупреждение: "Тому, кто продолжает есть мою еду: прекратите. Будут последствия". Конечно же, кто-то снова его съел», — написал автор.

После этого его дядя вновь приготовил пудинг, но на этот раз предварительно прогулялся на задний двор своего дома, который нередко использовали в качестве туалета шесть его собак. Он собрал высохшие и побелевшие от времени собачьи экскременты и добавил их в пудинг, тщательно задокументировав весь процесс на фото.

«Десерт он оставил в холодильнике на работе. И случилось то, что он и предполагал — пудинг снова съели. На следующий день он небрежно разложил полароидные снимки на кухонном столе станции. К его блюдам и десертам больше никто не прикасался», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как элегантно отомстила соседке по общежитию и ее подругам, воровавшим у нее еду. Она солгала, что добавляет в еду ингредиент, показавшийся им отвратительным.