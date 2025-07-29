В России высказались о происхождении упавшего в Минске беспилотника

Чепа: Судя по первым оценкам специалистов, упавший в Минске дрон был украинским

Судя по первым оценкам специалистов, упавший в Минске беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был украинским, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О происхождении дрона депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас Украина будет говорить, что либо это провокация со стороны России, либо это технические неполадки. Этот беспилотник был оснащен тротилом и поражающими элементами. Судя по первым оценкам специалистов, это украинский дрон. В любом случае они будут отказываться и говорить что угодно», — сообщил Чепа.

В ночь на 29 июля в Минске был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), начиненный тротилом.

В Следственном комитете Белоруссии уточнили, что дрон обнаружило Министерство обороны республики, после чего он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

