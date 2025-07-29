Сбитый над Минском беспилотник оказался боевым

СК Белоруссии: Сбитый ночью в Минске беспилотник был снабжен тротилом

В Минске в ночь на 29 июля был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), начиненный тротилом. Об этом заявил Следственный комитет (СК) Белоруссии в Telegram.

В ведомстве уточнили, что беспилотник обнаружило Министерство обороны республики, после чего дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сбитый БПЛА упал во дворе одного из домов на улице Матусевича. В результате обломками были повреждены несколько припаркованных машин. Эвакуация жильцов не проводилась, никто не пострадал.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ и саперов проведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», — сообщили в СК Белоруссии.

В настоящее время белорусские правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

29 июля стало известно, что над Минском сбили неопознанный беспилотник. Ситуацию взял на личный контроль президент Белоруссии Александр Лукашенко.