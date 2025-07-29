Раскрыта тактика операторов дронов ВС России в Сумской области

РИА Новости: Операторы дронов РФ используют тактику карусели в Сумской области

Российские операторы дронов применяют тактику «карусели» в Сумской области, не позволяя пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) передвигаться. Об этом РИА Новости сообщил командир батальона 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Ковальски.

«Наблюдали несколько "тел", которые бегали в непонятном направлении. Пытались подбирать момент, когда они выбирались из укрытия и в этот момент "кошмарили" их чем могли. Сейчас используем тактику "карусели", чтобы наблюдать за ними», — рассказал военный.

По словам Ковальски, как только противники выбираются из укрытия, их начинают «пробивать» артиллерией или FPV-дронами.

Ранее на Украине озвучили причину быстрого наступления армии России в Сумской области. Экс-советник министерства обороны Юрий Бутусов признал, что у ВСУ есть серьезные проблемы с логистикой.