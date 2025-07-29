Россия резко увеличила поставки титана в одну страну

ГТУ КНР: Поставки российского титана в Китай в 2025-м выросли в 3,4 раза

В 2025 году Россия резко увеличила поставки титана в Китай. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщает газета «Ведомости».

С января по июнь экспорт титана в страну вырос в 3,4 раза в годовом выражении, до 4641 тонны. В денежном выражении при этом поставки сократились на процент, до 48,4 миллиона долларов. Большую часть из ввезенных материалов (4421 тонны или 95 процентов) составили готовые изделия — титановые полосы, прутки, профили, проволока, пластины, ленты и фольга.

Годом ранее поставки российского титана составляли 3700 тонн (плюс 44 процента год к году). При этом в денежном выражении отгрузки оценивали в 89 миллиона долларов (минус один процент).

Россия начала увеличивать поставки в КНР после начала спецоперации, однако процесс замедляла необходимость сертифицировать продукцию для китайского авиапрома. Как заявил независимый промышленный эксперт Максим Худалов, сейчас эти процедуры завершены, и в будущем экспорт титана и изделий из него может вырасти еще сильнее.

Также растут поставки российского титана и другому партнеру по БРИКС — Бразилии. В январе-мае 2025 года объем отгрузок вырос до максимального с 2020 года уровня в 2,3 миллиона долларов.