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05:19, 29 июля 2025Экономика

Россиянам рассказали о прибавке к пенсии в августе

Член комитета Совфеда Косихина рассказала о прибавке к пенсии в августе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Пенсии работающим пенсионерам будут увеличены с 1 августа. Об этом журналистам ТАСС сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина.

По ее словам, с начала следующего месяца вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере работающих россиян ожидает повышение пенсий. Выплаты начислят на основе пенсионных баллов за 2024 год.

Косихина отметила, что прибавка будет индивидуальной — все зависит от заработка и пенсионных коэффициентов.

Ранее россиянам рассказали о досрочном выходе на пенсию. Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина заявила, что право выхода на досрочную пенсию имеют представители различных профессий: речь идет о работниках тяжелых и особо тяжелых производств и некоторых многодетных матерях. Впрочем, такую возможность имеют и граждане, работающие на Крайнем Севере.

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