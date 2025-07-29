Россиянам разрешили отказаться от получения спама

Депутат Немкин: с 1 августа россияне смогут отказаться от получения спама

С 1 августа в России вступает в силу закон, разрешающий гражданам отказаться от получения массовых рассылок. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Воспользоваться этим правом можно будет через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении. Парламентарий утверждает, что это минимум вдвое сократит количество спама. Также Немкин отметил, что с сентября 2025 года будет введен запрет на массовые обзвоны без согласия абонента.

Законотворец пояснил, что массовые рассылки часто используются мошенниками — под видом видом рекламы могут предлагаться поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.

В апреле 2024 года глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев заявлял, что ведомство готовит законопроект о запрете спам-обзвонов. «Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», — отметил глава Минцифры. Он добавил, что ведомство захотело запретить рекламные обзвоны, так как в них участвуют роботы.