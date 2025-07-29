Россияне стали чаще жаловаться на банки

ЦБ: Число жалоб на банки выросло в России почти на 30 %

В I полугодии 2025 года в Банк России поступило 182,4 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Об этом сообщается в отчете Центробанка (ЦБ) по работе с потребителями за январь-июнь.

Полученный результат оказался на 18,6 процентов выше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Количество жалоб на кредитные организации выросло до 111,7 тысячи, или на 28,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В основном граждане жаловались на проблемы, связанные с блокировкой счетов, карт, дистанционного банковского обслуживания, что обусловлено усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству. При этом на 53 процента упало поступление жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при кредитовании.

Ранее сообщалось, что кредитные организации стали блокировать счета россиян из-за операций, которые кажутся подозрительными. Оказалось, что опасения у банковских работников могут вызвать даже покупки в магазине или переводы денег друзьям. Иногда разморозка счетов затягивается на месяцы.