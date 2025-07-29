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14:00, 29 июля 2025Силовые структуры

Россиянин купил машину и был похищен продавцами

В Москве осудили двоих мужчин за похищение покупателя машины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Москве осудили двоих мужчин за похищение покупателя машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Они признаны виновными по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

Как установил суд, 23-летний Мансур Шахтамиров продал машину своему знакомому с оплатой после пробного периода. Спустя несколько поездок стало понятно, что автомобиль находится не в лучшем состоянии. Покупатель сообщил продавцу о необходимости ремонта, после которого обязался полностью оплатить машину.

Шахтамиров согласился, но продолжил требовать оплаты, на этой почве между ними начался конфликт. 4 февраля продавец, предварительно договорившись о встрече, пришел к дому пострадавшего с 26-летним соучастником. Они напали на мужчину и людей, находившихся с ним. Также произвели множественные выстрелы из оружия в оппонентов. После чего избитого и травмированного покупателя посадили в машину. Злоумышленники во время поездки продолжали его избивать и угрожать расправой. Пострадавшего отпустили после того, как он выполнил их требования. 21-летнему парню были причинены множественные травмы.

Суд приговорил каждого из обвиняемых к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе членов ОПГ приговорили к длительным срокам за похищение людей.

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