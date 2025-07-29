Россиянка случайно выбросила шесть миллионов рублей

В Завитинске девушка выбросила 6 млн рублей, доставшихся ей по наследству

В Завитинске Амурской области девушка случайно выбросила шесть миллионов рублей, доставшихся ей по наследству. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка потеряла отца. Когда она приехала в дом умершего родителя, то затеяла уборку. Она собрала ненужные вещи и отнесла их на свалку.

Поскольку в прошлом ее отец мечтал перебраться в Подмосковье, девушка решила поискать отложенные отцом деньги. Но их нигде не нашлось — ни на счетах, ни дома.

Позже до девушки дошли слухи, что ее соседи обнаружили крупную сумму. Россиянка захотела с ними пообщаться. Те все отрицали и заявили, что никаких денег не находили. Тогда горожанка обратилась в полицию.

Оперативники выяснили, что соседи нашли шесть миллионов в упаковках из-под муки на помойке. Часть денег они успели прогулять, на другую купить себе новый дом.

Ранее стало известно, что в Запорожской области двое подростков нашли подработку в интернете и забрали миллионы у людей.