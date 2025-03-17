Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:13, 17 марта 2025Силовые структуры

Двое подростков нашли подработку в интернете и забрали миллионы у россиян

В Запорожье возбудили дело на 2 юношей, подозреваемых в пособничестве мошенникам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подростков из Мелитополя, которые похитили более двух миллионов рублей в качестве пособников мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Запорожской области.

Юноши подозреваются по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Фигуранты уже задержаны, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, подростки нашли подработку через мессенджер. В период с 11 по 12 февраля они по заданию куратора приезжали домой к потерпевшим и забирали деньги, которые якобы предназначались для оплаты помощи их родственникам. После этого полученные средства злоумышленники переводили на счета подельникам.

Всего они успели забрать 2,4 миллиона рублей. Сотрудникам полиции юноши пояснили, что нуждались в «быстрых и легких деньгах».

Ранее в Москве сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали 37-летнюю безработную петербурженку, которая выманила у 13-летней дочери предпринимательницы 7,4 миллиона рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского назвали условие прекращения атак ВСУ по территории России

    Россиянка рассказала об уходе за кожей кабана Луи маслом за 5000 рублей

    Появились кадры с места обнаружения финалистки «Миссис Бурятия» и ее знакомого

    Россиянам перечислили опасные причины звездочек в глазах

    Песков назвал важным шагом новый разговор Путина и Трампа

    Путин назвал долю рубля в торговле с Таджикистаном

    В Евросоюзе передумали ссориться с США из-за пошлин на виски

    Глава МОК не увидел перемен в отношениях с Россией

    Конфликт соседей по СНТ в российском регионе закончился стрельбой

    Россиянам раскрыли цены на летние туры «все включено» в Абхазию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше