Двое подростков нашли подработку в интернете и забрали миллионы у россиян

В Запорожье возбудили дело на 2 юношей, подозреваемых в пособничестве мошенникам

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подростков из Мелитополя, которые похитили более двух миллионов рублей в качестве пособников мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Запорожской области.

Юноши подозреваются по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Фигуранты уже задержаны, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, подростки нашли подработку через мессенджер. В период с 11 по 12 февраля они по заданию куратора приезжали домой к потерпевшим и забирали деньги, которые якобы предназначались для оплаты помощи их родственникам. После этого полученные средства злоумышленники переводили на счета подельникам.

Всего они успели забрать 2,4 миллиона рублей. Сотрудникам полиции юноши пояснили, что нуждались в «быстрых и легких деньгах».

Ранее в Москве сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали 37-летнюю безработную петербурженку, которая выманила у 13-летней дочери предпринимательницы 7,4 миллиона рублей.