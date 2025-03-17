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14:10, 17 марта 2025Силовые структуры

Безработная россиянка развела дочку предпринимательницы на миллионы рублей

В Москве полиция задержала аферистку, выманившую у школьницы 7 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали 37-летнюю безработную петербурженку, которая выманила у 13-летней дочери предпринимательницы 7,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Санкт-Петербургу.

Фигурантка доставлена в Санкт-Петербург. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

10 марта в полицию Ломоносовского района Ленинградской области с заявлением о мошенничестве обратилась женщина-директор логистической компании. Она рассказала, что ее дочери через мессенджер позвонил неизвестный, сообщил о серьезных проблемах родителей, из-за которых их могут посадить в тюрьму. Чтобы этого не произошло, он заявил, что девочке надо отдать задержанной все деньги, которые есть в доме. Таким образом, девочка передала незнакомке на парковке около одного из гипермаркетов области в общей сложности 7,42 миллиона рублей в разной валюте.

Ранее в Татарстане 60-летний местный житель отдал 9,2 миллиона рублей мошенникам.

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