Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Новоукраинки в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о Новоукраинке в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Центр».

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился к военным 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригады, которые взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР. Он поздравил командование и личный состав с освобождением поселка Зеленый Гай.