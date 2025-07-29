Российский боец в одиночку сдерживал украинскую ДРГ

Боец Бурмистров в одиночку сдерживал украинскую ДРГ до прибытия подкрепления

Рядовой Сергей Бурмистров обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) и в одиночку сдерживал противника до прибытия подкрепления. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.

Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, военнослужащий занял выгодную позицию. Он подпустил ДРГ поближе, после чего открыл огонь, заставив врагов спешно оборудовать себе укрытие, и удерживал их до прибытия подкрепления.

Благодаря действиям бойца российские военные захватили в плен и допросили командира ДРГ, который раскрыл информацию о месте расположения опорного пункта, путях подхода к нему и огневых точках. Это позволило Вооруженным силам (ВС) РФ уничтожить опорный пункт противника.

Ранее лейтенант Максим Сибирко в одиночку уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом ВСУ. За героизм и отвагу Сибирко наградили орденом Мужества.