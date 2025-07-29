Российский певец отказался от фото с поклонниками из-за «потери энергии»

Певец Niletto заявил, что ненавидит фотографироваться с фанатами

Российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) отказался от фотографий с поклонниками. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Артист заявил, что ненавидит делать снимки с фанатами, поскольку это отнимает его энергию. По словам Прыткова, по этой причине он теряет способность писать хорошую музыку.

«Когда люди подходят ко мне с просьбой сделать фотографию, я теряю свою энергию. Потом становлюсь злым, грустным и не могу писать хорошие песни», — пожаловался исполнитель.

Ранее сообщалось, что возлюбленную Niletto Екатерину облили зловонной жидкостью и ограбили во время отдыха в Испании. Злоумышленники украли у девушки сумку с ценными вещами, деньгами и загранпаспортом.