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22:36, 29 июля 2025Мир

Россию посетит король Малайзии

Матвиенко: Король Малайзии Султан Ибрагим в августе посетит Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hasnoor Hussain / Pool / Reuters

В августе Россию посетит король Малайзии Султан Ибрагим. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

По ее словам, визит короля Малайзии придаст новую динамику и импульс отношениям двух стран. Она отметила, что Россию и Малайзию связывают многие годы дружбы и взаимопонимания. Матвиенко подчеркнула, что в последние годы отношения стран существенно активизировались.

В мае российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле пригласил малайзийского короля посетить Россию. В ходе встречи Путин подчеркнул важность сотрудничества двух стран.

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