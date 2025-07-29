Матвиенко: Король Малайзии Султан Ибрагим в августе посетит Россию

В августе Россию посетит король Малайзии Султан Ибрагим. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

По ее словам, визит короля Малайзии придаст новую динамику и импульс отношениям двух стран. Она отметила, что Россию и Малайзию связывают многие годы дружбы и взаимопонимания. Матвиенко подчеркнула, что в последние годы отношения стран существенно активизировались.

В мае российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле пригласил малайзийского короля посетить Россию. В ходе встречи Путин подчеркнул важность сотрудничества двух стран.