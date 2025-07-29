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20:03, 29 июля 2025Экономика

Штрафы за некачественно оказанные услуги в ЖКХ предложили удвоить

В Госдуме предложили поднять штрафы за некачественные услуги ЖКХ в два раза
Мария Черкасова

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» предложила удвоить размер штрафов за некачественные услуги в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщает РБК.

В настоящее время штрафы за некачественно оказанные ЖКУ составляют 50 процентов от присужденных судом сумм. Для ЖКХ депутаты предложили их увеличить до 100 процентов. Для этого они предложили внести изменения в закон «О защите прав потребителей».

Депутаты отметили, что вопросы из области ЖКУ имеют особую значимость для жителей. Также отмечается, что вслед за регулярным ростом тарифов на ЖКХ не следует соответствующего роста качества услуг, таким образом россияне оказываются недостаточно защищенными, несмотря на рост финансовой нагрузки.

Ранее Минстрой России начал эксперимент по взысканию долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) онлайн. Член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин назвал такую практику небезопасной для пожилых людей, которые не пользуются онлайн-сервисами.

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