Следователи установили причину взрыва в жилом доме Волгограда

Снаряд времен войны стал причиной взрыва в квартире Волгограда

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью 14-летнего школьника в Волограде. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

В момент трагедии трагедии родителей в квартире не было. Подросток находился дома вместе со старшим братом. Причиной происшествия могла стать детонация боеприпаса, предположительно времен Великой Отечественной войны. Родственники рассказали, что школьник состоял в поисковом отряде и, возможно принес обнаруженный предмет домой.

Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе взрывотехническая и судебно-медицинская. Устанавливаются источник происхождения боеприпаса, а также обстоятельства его появления в жилом помещении.

29 июля стало известно, что в жилом доме Волгограда прогремел взрыв.