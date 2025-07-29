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17:58, 29 июля 2025Силовые структуры

Следователи установили причину взрыва в жилом доме Волгограда

Снаряд времен войны стал причиной взрыва в квартире Волгограда
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью 14-летнего школьника в Волограде. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

В момент трагедии трагедии родителей в квартире не было. Подросток находился дома вместе со старшим братом. Причиной происшествия могла стать детонация боеприпаса, предположительно времен Великой Отечественной войны. Родственники рассказали, что школьник состоял в поисковом отряде и, возможно принес обнаруженный предмет домой.

Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе взрывотехническая и судебно-медицинская. Устанавливаются источник происхождения боеприпаса, а также обстоятельства его появления в жилом помещении.

29 июля стало известно, что в жилом доме Волгограда прогремел взрыв.

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