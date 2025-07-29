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14:59, 29 июля 2025Россия

В российском жилом доме прогремел взрыв

В Волгограде в жилом доме прогремел взрыв, не выжил 14-летний подросток
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Волгоград🎖Красноармейский»

В Волгограде в жилом доме прогремел взрыв. Его жертвой стал 14-летний подросток, пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, взрыв прогремел в доме на улице Морской. Причиной, предварительно, стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства выясняются.

28 июля в Астрахани произошло обрушение жилого дома, здание было признано аварийным. Пострадал один человек.

25 июля из-за взрыва газа обрушились десять этажей многоквартирного дома в Саратове. В результате разрушено оказалось почти 40 квартир. Пострадали 18 человек, жертвами ЧП стали семь человек.

ЖЗЛ
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