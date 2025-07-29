США столкнулись с истощением запасов современных ракет

CNN: США истощили четверть запаса современных ракет ПРО THAAD

США истощили четверть своего запаса современных ракет противоракетной обороны (ПРО) THAAD за 12 дней конфликта Израиля и Ирана. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Американские войска отразили шквал баллистических ракет Тегерана, выпустив более 100, а возможно, и 150 ракет THAAD (...), что составляет значительную часть американского арсенала современных систем ПВО», — утверждается в публикации.

По данным источников, такие темпы расходования ракет значительно превышают скорость их производства. В частности, в 2024 году США получили всего 11 подобных ракет, а в 2025 году получат еще 12. В материале подчеркивается, что использование такого количества ракет THAAD за 12 дней «выявило брешь в системе противоракетной обороны США».

Ранее стало известно, что США и их союзники плохо подготовлены к массированным ракетным атакам и не имеют достаточной защиты для военных объектов.