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12:10, 29 июля 2025Мир

США столкнулись с истощением запасов современных ракет

CNN: США истощили четверть запаса современных ракет ПРО THAAD
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Army / Capt. Adan Cazarez / Reuters

США истощили четверть своего запаса современных ракет противоракетной обороны (ПРО) THAAD за 12 дней конфликта Израиля и Ирана. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Американские войска отразили шквал баллистических ракет Тегерана, выпустив более 100, а возможно, и 150 ракет THAAD (...), что составляет значительную часть американского арсенала современных систем ПВО», — утверждается в публикации.

По данным источников, такие темпы расходования ракет значительно превышают скорость их производства. В частности, в 2024 году США получили всего 11 подобных ракет, а в 2025 году получат еще 12. В материале подчеркивается, что использование такого количества ракет THAAD за 12 дней «выявило брешь в системе противоракетной обороны США».

Ранее стало известно, что США и их союзники плохо подготовлены к массированным ракетным атакам и не имеют достаточной защиты для военных объектов.

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