Экс-замглавы Пентагона Брайен: США и их союзники плохо подготовлены к атакам

США и их союзники плохо подготовлены к массированным ракетным атакам и не имеют достаточной защиты для военных объектов. Уязвимость раскрыл бывший замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times.

«Должно быть очевидно, что промышленная база США не готова к такому вызову, что заводов недостаточно, а их эффективность низкая», — отметил он.

По его словам, Пентагон по-прежнему заказывает ракеты на существующих заводах, и не предпринимает попыток реформировать производственную инфраструктуру, для того чтобы США могли сравняться по производительности с Россией, Китаем или Ираном.

Ранее экс-заместитель главы американского военного ведомства заявил, что Россию не напугает пересмотр оборонных расходов Североатлантического альянса в 2029 году.