В США высказались о страхе России перед НАТО

Брайен: Пересмотр расходов на оборону НАТО не напугает Россию

Россию не напугает пересмотр оборонных расходов Североатлантического альянса в 2029 году. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен, передает портал Weapons and Strategy.

«[Генсек НАТО Марк] Рютте заявил, что Альянс пересмотрит траекторию и свой баланс расходов на оборону военного блока в 2029 году, или же через четыре года. Это не напугает Кремль», — подчеркнул он.

Ранее лидеры стран — участниц НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что рост расходов Североатлантического альянса на оборону не окажет значительного влияния на безопасность России. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва знает, как обеспечить безопасность страны.