Раскрыт план Израиля по аннексии Газы

Haaretz: Нетаньяху разработал план по аннексии сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разработал план поэтапной аннексии территории сектора Газа в случае отказа радикальной палестинской группировки исламистского толка ХАМАС от соглашения по прекращению огня. Об этом сообщает Haaretz.

«Согласно плану, Израиль объявит, что дает ХАМАС несколько дней на согласование прекращения огня, а в случае отказа начнет аннексию территорий в секторе», — сказано в сообщении.

Сообщается, что план предусматривает сначала аннексию буферной зоны, а затем северных районов сектора Газа, примыкающих к израильским городам. При этом издание подчеркивает, что данная инициатива была одобрена администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Мустафа заявил, что боевики радикального исламистского движения ХАМАС должны сдать оружие и передать управление Палестиной законным властям.