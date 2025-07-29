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18:06, 29 июля 2025Мир

Раскрыт план Израиля по аннексии Газы

Haaretz: Нетаньяху разработал план по аннексии сектора Газа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разработал план поэтапной аннексии территории сектора Газа в случае отказа радикальной палестинской группировки исламистского толка ХАМАС от соглашения по прекращению огня. Об этом сообщает Haaretz.

«Согласно плану, Израиль объявит, что дает ХАМАС несколько дней на согласование прекращения огня, а в случае отказа начнет аннексию территорий в секторе», — сказано в сообщении.

Сообщается, что план предусматривает сначала аннексию буферной зоны, а затем северных районов сектора Газа, примыкающих к израильским городам. При этом издание подчеркивает, что данная инициатива была одобрена администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Мустафа заявил, что боевики радикального исламистского движения ХАМАС должны сдать оружие и передать управление Палестиной законным властям.

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