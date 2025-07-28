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18:52, 28 июля 2025Мир

Власти Палестины обратились к ХАМАС

Премьер Палестины Мустафа потребовал, чтобы ХАМАС сдало оружие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)
Мухаммед Мустафа

Мухаммед Мустафа. Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Боевики радикального исламистского движения ХАМАС должны сдать оружие и передать управление Палестиной законным властям, заявил премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Мустафа. Его слова передает РИА Новости.

«ХАМАС должно прекратить свое управление Газой и сдать оружие Палестинской автономии», — потребовал глава правительства.

Ранее египетский президент Абдель Фаттах Ас-Сиси призвал американского лидера Дональда Трампа повлиять на Израиль, чтобы открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и обеспечить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа.

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