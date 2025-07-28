Египет обратился с призывом к Трампу

Президент Египта Ас-Сиси призвал Трампа повлиять на Израиль

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси призвал американского лидера Дональда Трампа повлиять на Израиль, чтобы открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и обеспечить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа. Его слова передает РИА Новости.

«Чтобы помощь въезжала, необходима координация. Необходимо, чтобы другая сторона [Израиль], которая находится с палестинской стороны КПП "Рафах", открыла ее», — сказал египетский глава.

В январе стало известно, что Израиль дал возможность радикальной палестинской группировке исламистского толка ХАМАС перевозить через КПП «Рафах» около 50 раненых боевиков ежедневно для их последующего лечения в Египте.