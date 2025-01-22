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18:39, 22 января 2025Мир

Израиль разрешит ХАМАС лечить боевиков в Египте

Израиль разрешит ХАМАС лечить по 50 боевиков в Египте ежедневно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В рамках соглашения об обмене пленными Израиль даст возможность радикальной палестинской группировке ХАМАС перевозить через КПП «Рафах» для лечения в Египте около 50 раненых боевиков ежедневно. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники в правительстве.

Разрешение начнет действовать на 14-й день реализации сделки. Отмечается, что каждого раненого могут сопровождать до трех человек. Это означает, что в течение 28 дней в Египет смогут выехать более четырех тысяч палестинцев.

Газета обратила внимание, что сопровождать раненых не обязательно должны члены их семей. В связи с этим есть опасение, что ХАМАС использует лазейки для вывода тысяч террористов в Египет.

Формально транзит будет контролировать Миссия Европейского Союза по оказанию приграничной помощи (EU BAM Rafah). Однако на практике за переходом боевиков ХАМАС через КПП будут следить палестинцы-члены Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), что согласовано с Общей службой безпасности Израиля (ШАБАК).

Израиль также оставил за собой право запретить выезд отдельным людям и их семьям. Обратный транзит из Египта в сектор невозможен.

В воскресенье, 19 января, ХАМАС передало Израилю первых трех заложниц в рамках соглашения об обмене пленными и прекращении огня. Для этого Управление тюрем Израиля освободило 90 палестинских заключенных. В ближайшее время радикальное движение должно освободить еще 30 заложников, взамен Израиль отпустит 1800 палестинских заключенных.

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