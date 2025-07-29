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16:41, 29 июля 2025Мир

Страна ЕС вызвала в МИД посла Британии по одной причине

МИД Словакии вызвал посла Британии Бейкера из-за вмешательства в выборы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Министерство иностранных дел (МИД) Словакии вызвало посла Великобритании Найджела Бейкера из-за подозрения во вмешательстве в выборы. Об этом сообщает агентство TASR.

«Мы потребуем разъяснения всех деталей этого дела», — заявил словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар.

Глава МИД республики подчеркнул, что Братислава предпримет дальнейшие шаги, если не получит достаточных объяснений.

Британский посол был вызван в связи с публикацией Declassified о том, что Лондон тайно финансировал словацких и европейских политических блогеров на YouTube. По данным портала, лидеры общественного мнения должны были выступить в поддержку проевропейского движения «Прогрессивная Словакия».

В октябре 2023 года левоцентристская партия Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» выиграла парламентские выборы в Словакии. Политик высказывался против военной помощи Украине.

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