Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:21, 29 июля 2025Силовые структуры

Суд наказал россиянина за сотрудничество с иностранным государством

Сотрудничавшему с иностранным государством Александру Харламову дали пять лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В Московской области к пяти годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей приговорен 41-летний Александр Харламов. Суд признал его виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ФСБ.

Как установил суд, осужденный по своей инициативе установил контакт с представителем иностранного государства для получения протекции и финансирования его деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее сообщалось, что бывший военный из Челябинска продал Вооруженным силам Украины секретную информацию и фото техники за 80 долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев жестко ответил на призыв США к переговорам с Украиной. Что он сказал и почему это разозлило американский Конгресс?

    Уехавшая во Францию россиянка раскрыла неприятную особенность местных мужчин

    Бизнесмен попался на афере с организацией форума в российском регионе

    Возникли проблемы с самым большим пассажирским самолетом в мире

    Москвичам пообещали ненастье

    Вылетевший с Пхукета российский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

    Российская чиновница посоветовала поехать на СВО страдающим от перебоев с интернетом

    ВС России взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

    Военный высказался о боеспособности ВСУ после приостановки ЕС финансовой помощи

    Россиянку приговорили к обязательным работам из-за светильника в виде креста на вечеринке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости