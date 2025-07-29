Суд наказал россиянина за сотрудничество с иностранным государством

Сотрудничавшему с иностранным государством Александру Харламову дали пять лет

В Московской области к пяти годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей приговорен 41-летний Александр Харламов. Суд признал его виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ФСБ.

Как установил суд, осужденный по своей инициативе установил контакт с представителем иностранного государства для получения протекции и финансирования его деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее сообщалось, что бывший военный из Челябинска продал Вооруженным силам Украины секретную информацию и фото техники за 80 долларов.