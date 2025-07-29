Таксист напал на беременную девушку в российском городе

Полиция выяснит обстоятельства нападения таксиста на беременную ростовчанку

Полиция заинтересовалась инцидентом с нападением таксиста на беременную девушку в Ростове-на-Дону из-за сомнений в оплате проезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В соцсетях распространилась информация о том, что ночью 27 июля водитель одной из местных служб такси якобы напал на беременную девушку. Конфликт мог случиться на фоне некорректно работающего приложения. Уточняется, что программа показывала, что поездка будет за наличные, но заказ был оплачен картой, поэтому деньги списались с карты по окончании поездки.

Водитель такси якобы не давал пассажирке выйти из авто, выхватив из сумки наличные. Когда девушке все же удалось вырваться, мужчина кинул вслед бутылку, которая попала девушке в живот, утверждается в соцсетях.

Как рассказали в региональной полиции, сейчас выясняются обстоятельства конфликта. В ГУ МВД подтвердили, что инцидент возник из-за сомнений водителя в оплате проезда. Стражи порядка опрашивают всех участников инцидента. Беременная девушка была направлена на медицинское освидетельствование. Оно должно установить степень полученных повреждений.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда избил до смерти плохо знающего город таксиста. Суд приговорил фигуранта к девяти годами колонии. Как установил суд, ночная поездка со смертельным исходом произошла в апреле 2024 года: мужчина вместе с приятелем ехал по городу на автомобиле, за рулем которого сидел водитель-иностранец. Во время поездки они начали конфликтовать из-за плохого знания города таксистом, затем пассажиры решили покинуть его машину. Спустя пару минут водитель решил, что мужчины слишком мало ему заплатили, и догнал их.