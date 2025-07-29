«Тайного вора в законе» задержали в Москве

В Москве полиция и ФСБ задержали тайного вора в законе Алексея Иванова

В Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и ФСБ задержали «тайного вора в законе» Алексея Иванова. Об этом пишет РБК.

Иванову 53 года, у него четверо детей и есть гражданская жена. Ранее судим он не был, в базе розыска он также не значится. Его задержали в элитном коттеджном поселке столицы. Во время допроса Иванов отказался ответить на прямой вопрос, является ли он вором в законе.

По версии следствия, мужчина руководил несколькими подпольными казино в Нижнем Новгороде. С 2023 года он стал получать половину доходов подпольного казино. Правоохранители выяснили, что мужчина какое-то время жил в Нижегородской области и общался с представителями местной криминальной среды, а также посещал их сходки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начался суд над осужденным ранее по статье о наркотиках Звиадом Озманяном, известным в криминальном мире как вор в законе Звиад Тбилисский.