Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 29 июля 2025Мир

Трамп сравнил миротворчество с гольфом

Трамп: США остановили около пяти войн, что гораздо важнее, чем гольф
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jacquelyn Martin / АР

Соединенные Штаты остановили около пяти войн, что гораздо важнее, чем гольф. Так миротворчество с игрой сравнил президент США Дональд Трамп , сообщает Bloomberg.

«С нетерпением жду сегодняшней игры. Мы сыграем очень быстро, а потом я вернусь в Вашингтон. Мы только что остановили около пяти войн, так что это гораздо важнее, чем играть в гольф», — сказал он на открытии своего второго поля для гольфа в Шотландии.

Агентство отметило, что мероприятие стало ярким примером того, как Трамп совмещает официальные обязанности с деловыми интересами, поскольку он «неоднократно нарушал границы дозволенного», проводя сборы средств и пресс-конференции в резиденции Мар-a-Лаго во Флориде и устраивая турниры LIV Golf на своих полях в Нью-Джерси и Вирджинии, которые финансируются государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Ранее Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф. В распространенном видеоролике кедди (помощник игрока в гольфе, который переносит спортивный инвентарь и помогает советами — прим. «Ленты.ру») идет впереди гольф-кара американского лидера, а после бросает мяч в его сторону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа по Украине. Президент США дал России на достижение перемирия 12 дней вместо 50

    Российский боец похвастался фотографией войны «в стиле лакшери»

    В российском жилом доме прогремел взрыв

    В Госдуме высказались о возможностях России защитить Белоруссию от ударов ВСУ

    Российскую оперную певицу объявили в международный розыск

    Стали известны главные причины рака печени

    В ЕК раскрыли подробности ультиматума Трампа России

    Трамп сравнил миротворчество с гольфом

    Россияне попытались заняться сексом на улице возле магазина

    Раскрыта судьба дела о хищении 519 миллионов рублей из Пенсионного фонда России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости