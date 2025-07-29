Российский город затопило после мощных ливней

Тюмень затопило после сильных дождей

На Тюмень обрушились мощные ливни. О последствиях непогоды сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Сильные дожди длятся в городе не один день. Не успев оправиться от предыдущего наводнения, Тюмень вновь залило ливневыми водами. Ливни сопровождались грозами и сильным ветром, по всей области было объявлено штормовое предупреждение. Ливневки оказываются бессильны против прибывающей воды. Стремительным потоком она хлынула на автодороги, превратив их в настоящие реки. Водителям пришлось передвигаться по городу вплавь. Сильнее всего непогода ударила по частному сектору — там вода поднялась почти по пояс.

Кроме того, утром город накрыло густым туманом, из-за чего ухудшилась видимость дорогах. Туман нарушил работу тюменского аэропорта: на посадку не смогли зайти десятки самолетов.

Ранее ливневыми водами затопило другой российский город, Челябинск. Горожане рассекали волны на автомобилях, образовались сильнейшие пробки, встали трамваи.