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00:34, 30 июля 2025Экономика

Российский город затопило после мощных ливней

Тюмень затопило после сильных дождей
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На Тюмень обрушились мощные ливни. О последствиях непогоды сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Сильные дожди длятся в городе не один день. Не успев оправиться от предыдущего наводнения, Тюмень вновь залило ливневыми водами. Ливни сопровождались грозами и сильным ветром, по всей области было объявлено штормовое предупреждение. Ливневки оказываются бессильны против прибывающей воды. Стремительным потоком она хлынула на автодороги, превратив их в настоящие реки. Водителям пришлось передвигаться по городу вплавь. Сильнее всего непогода ударила по частному сектору — там вода поднялась почти по пояс.

Кроме того, утром город накрыло густым туманом, из-за чего ухудшилась видимость дорогах. Туман нарушил работу тюменского аэропорта: на посадку не смогли зайти десятки самолетов.

Ранее ливневыми водами затопило другой российский город, Челябинск. Горожане рассекали волны на автомобилях, образовались сильнейшие пробки, встали трамваи.

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