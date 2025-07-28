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13:51, 28 июля 2025Экономика

Российский город затопило из-за мощного ливня

Ural Mash: Челябинск затопило из-за мощного ливня
Полина Кислицына (Редактор)

Челябинск затопило из-за мощного ливня. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

После выпавших осадков в районе депо № 1 на улице Первой Пятилетки образовался потоп. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как автомобилисты пытаются преодолеть образовавшееся на дорогах море, а также ливневки, которые не справляются с сильными дождями.

По информации источника, из-за мощных осадков в Челябинске встали трамваи — стрелок не видно и они попросту не могут заехать внутрь. Помимо этого, в городе наблюдаются огромные пробки. По прогнозам синоптиков, ливень будет продолжаться весь день.

Накануне стало известно, что улицы подмосковного Королева затопило фекальными водами.

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