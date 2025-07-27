Нечистоты затопили улицы подмосковного города

Baza: Улицы подмосковного Королева затопило нечистотами

В подмосковном Королеве несколько улиц оказались затоплены канализационными стоками. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Как сообщают местные жители, в районе улиц Большая Комитетская, Маяковская, Нестеренко и Тихомирова образовались настоящие ручьи из сточных вод. По их словам, в воздухе стоит резкий запах, а попытки локальных служб уменьшить последствия, как утверждается, не дали заметного результата.

«Пригоняли тракторы и поливали водой эту смесь, но понятно, что эффекта не имело данное действо никакого, если все продолжает реками литься по улицам», — рассказала жительница города.

Параллельно с коммунальной аварией в районе начались перебои с водоснабжением. Сначала отключения коснулись одного микрорайона, а затем распространились на весь город. По сообщениям горожан, питьевая вода в магазинах была быстро раскуплена, а подвоз цистерн организован выборочно.

О причинах перебоев рассказал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, в ходе работ по реконструкции водовода техника подрядчика повредила старую чугунную трубу. В результате сработала защита, перекрывшая подачу воды. Как отметил глава региона, последствия аварии устранены и система снова работает в штатном режиме.

Тем не менее, по данным местных каналов, часть жителей по-прежнему испытывает трудности с доступом к воде.

Накануне Воробьев сообщил, что в Подмосковье в субботу, 26 июля, произошла коммунальная авария. В результате без воды остался город Королев.