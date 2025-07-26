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16:22, 26 июля 2025Экономика

Город в Подмосковье остался без воды

Воробьев: Королев в Московской области остался без воды из-за аварийной ситуации
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье в субботу, 26 июля, произошла аварийная ситуация. В результате без воды остался город Королев, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

«Сегодня в 14:30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город. Специалисты «Водоканала» уже приступили к переключению на резервный источник — это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов», — объяснил Воробьев.

По словам губернатора, авария не связана с произошедшим 24 июля технологическим сбоем на канализационно-насосной станции. Глава региона также уточнил, что для жителей всех микрорайонов Королева будет организован подвоз воды.

Ранее стало известно, что жители Каменск-Уральского были вынуждены две недели жить без горячей воды. Пользоваться холодной водой они также не имели возможности, так как она имела черный цвет.

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