Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:15, 27 июня 2025Экономика

В российском городе пожаловались на текущую две недели из кранов черную воду

В Каменск-Уральском две недели из кранов течет черная вода
Виктория Клабукова

Жители Каменск-Уральского вынуждены жить без горячей воды. Холодная же имеет черный цвет, передает Telegram-канал Mash.

На грязную воду жалуются жильцы домов по улице Гоголя. Подачу ресурса приостановили еще две недели назад. Однако даже холодной водой пользоваться невозможно: из кранов течет практически черная вода. В водоканале отключение объяснили прорывом на сетях. Последствия аварии обещают устранить на днях, работы уже закончены. Подачу воды, по словам коммунальщиков, наладят в ближайшее время.

Ранее в другом российском регионе, Приморском крае, жители поселка Дунай лишились воды на трое суток. Водоснабжение ограничили из-за аварии, а подвоз питьевой воды был плохо организован. Причем, по словам местных жителей, подобные долгосрочные отключения происходят в поселке еженедельно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пытались задержать архиепископа, конфликтующего с Пашиняном. Ему дали два часа на добровольную явку. Что известно?

    Путин провел встречу с главой Узбекистана

    Неспособность Украины ослабить ПВО России объяснили

    В российском городе пожаловались на текущую две недели из кранов черную воду

    Рабочие столкнулись в лесу с редчайшим хищником и сняли его на видео

    Режим ЧС ввели в российском городе из-за разлива нефтепродуктов

    Бывшего участника КВН признали иноагентом

    Россияне передумали улучшать жилищные условия

    В России отреагировали на желание Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оружием

    Полицейский сжег подстанцию и оставил без электричества тысячу россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости