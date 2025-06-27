В российском городе пожаловались на текущую две недели из кранов черную воду

В Каменск-Уральском две недели из кранов течет черная вода

Жители Каменск-Уральского вынуждены жить без горячей воды. Холодная же имеет черный цвет, передает Telegram-канал Mash.

На грязную воду жалуются жильцы домов по улице Гоголя. Подачу ресурса приостановили еще две недели назад. Однако даже холодной водой пользоваться невозможно: из кранов течет практически черная вода. В водоканале отключение объяснили прорывом на сетях. Последствия аварии обещают устранить на днях, работы уже закончены. Подачу воды, по словам коммунальщиков, наладят в ближайшее время.

Ранее в другом российском регионе, Приморском крае, жители поселка Дунай лишились воды на трое суток. Водоснабжение ограничили из-за аварии, а подвоз питьевой воды был плохо организован. Причем, по словам местных жителей, подобные долгосрочные отключения происходят в поселке еженедельно.