В российском регионе пожаловались на более чем трехдневное отсутствие воды

Жители поселка Дунай пожаловались, что четвертые сутки выживают без воды

Жители поселка Дунай Приморского края пожаловались, что им приходится четвертые сутки выживать без воды. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Власти рассказали местным жителям, что водоснабжение ограничили из-за аварии, однако не уточняют, где она произошла и когда все восстановят. При этом подвоз питьевой воды организован плохо, и люди не знают, когда им ждать машину.

«Это просто издевательство! Из года в год вот такая ерунда», — посетовала одна из местных жительниц. Она сняла на видео скопившуюся посуду в раковине и кран, из которого не идет вода. «Такая ситуация каждую абсолютно неделю: два-три дня воды нет либо она бежит грязная», — поддержала ее другая женщина. В поселке Дунай призвали власти внести ясность, почему именно пропала вода, и устранить проблему.

Ранее стало известно, что жильцы 101 многоэтажного дома в Саратове на четверо суток остались без горячей воды. Вернуть водоснабжение горожанам пообещали до конца пятницы, 6 июня.