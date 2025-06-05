В российском регионе пожаловались на более чем трехдневное отсутствие воды

Жители поселка Дунай Приморского края пожаловались, что им приходится четвертые сутки выживать без воды. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.
Власти рассказали местным жителям, что водоснабжение ограничили из-за аварии, однако не уточняют, где она произошла и когда все восстановят. При этом подвоз питьевой воды организован плохо, и люди не знают, когда им ждать машину.
«Это просто издевательство! Из года в год вот такая ерунда», — посетовала одна из местных жительниц. Она сняла на видео скопившуюся посуду в раковине и кран, из которого не идет вода. «Такая ситуация каждую абсолютно неделю: два-три дня воды нет либо она бежит грязная», — поддержала ее другая женщина. В поселке Дунай призвали власти внести ясность, почему именно пропала вода, и устранить проблему.
Ранее стало известно, что жильцы 101 многоэтажного дома в Саратове на четверо суток остались без горячей воды. Вернуть водоснабжение горожанам пообещали до конца пятницы, 6 июня.