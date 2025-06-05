Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:47, 5 июня 2025Экономика

В российском регионе пожаловались на более чем трехдневное отсутствие воды

Жители поселка Дунай пожаловались, что четвертые сутки выживают без воды
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Жители поселка Дунай Приморского края пожаловались, что им приходится четвертые сутки выживать без воды. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Власти рассказали местным жителям, что водоснабжение ограничили из-за аварии, однако не уточняют, где она произошла и когда все восстановят. При этом подвоз питьевой воды организован плохо, и люди не знают, когда им ждать машину.

«Это просто издевательство! Из года в год вот такая ерунда», — посетовала одна из местных жительниц. Она сняла на видео скопившуюся посуду в раковине и кран, из которого не идет вода. «Такая ситуация каждую абсолютно неделю: два-три дня воды нет либо она бежит грязная», — поддержала ее другая женщина. В поселке Дунай призвали власти внести ясность, почему именно пропала вода, и устранить проблему.

Ранее стало известно, что жильцы 101 многоэтажного дома в Саратове на четверо суток остались без горячей воды. Вернуть водоснабжение горожанам пообещали до конца пятницы, 6 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    В России высказались о возможности блокировки WhatsApp

    В российском городе установили доску «моральных уродов» с фотографиями

    Похитившим бизнес-тренера с Ярославского вокзала предъявили обвинение

    Звезда «Универа» назвал брак хождением по граблям

    Польша утвердила день памяти жертв украинских националистов

    В России оценили возможность признания Украины государством-террористом

    Стало известно о продвижении российских военных к Сумам

    Появилось видео с задержанными в Воронежской области поездами

    Трамп захотел заставить Сербию принять депортированных мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости