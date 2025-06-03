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23:32, 3 июня 2025Экономика

Тысячи жителей российского города на четыре дня остались без воды

Жильцы 101 многоэтажки в Саратове на четверо суток остались без горячей воды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Тысячи жителей Саратова на четыре дня остались без воды. Об этом сообщили в саратовском филиале ресурсоснабжающей компании «Т Плюс» в Telegram.

Речь идет о 101 доме в Кировском и Ленинском районах на улицах Тархова, Оржевского, Панченко, Батаева, Гришаева, Семенова, Кузнецова, Лисина, Еремина, Зыбина, Мысникова, а также на проспекте Героев Отечества. «3 июня мы проводим ремонтные работы на теплосети на проспекте Героев Отечества, из-за чего временно приостановлена подача горячего водоснабжения в ряд домов. Плановый срок завершения ремонта — до конца дня 6 июня», — сказано в публикации.

В прокуратуре Саратовской области агентству рассказали, что в зоне отключения тепла и горячей воды оказался 101 многоэтажный жилой дом. В компании, в свою очередь, заверили, что приложат все усилия, чтобы оперативно завершить ремонт и вернуть воду в дома горожан.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Керчи лишились водоснабжения из-за аварии. Отключения коснулись микрорайонов Аршинцево и Семь Ветров, а также поселка Партизанский.

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