Тысячи жителей российского города на четыре дня остались без воды

Жильцы 101 многоэтажки в Саратове на четверо суток остались без горячей воды

Тысячи жителей Саратова на четыре дня остались без воды. Об этом сообщили в саратовском филиале ресурсоснабжающей компании «Т Плюс» в Telegram.

Речь идет о 101 доме в Кировском и Ленинском районах на улицах Тархова, Оржевского, Панченко, Батаева, Гришаева, Семенова, Кузнецова, Лисина, Еремина, Зыбина, Мысникова, а также на проспекте Героев Отечества. «3 июня мы проводим ремонтные работы на теплосети на проспекте Героев Отечества, из-за чего временно приостановлена подача горячего водоснабжения в ряд домов. Плановый срок завершения ремонта — до конца дня 6 июня», — сказано в публикации.

В прокуратуре Саратовской области агентству рассказали, что в зоне отключения тепла и горячей воды оказался 101 многоэтажный жилой дом. В компании, в свою очередь, заверили, что приложат все усилия, чтобы оперативно завершить ремонт и вернуть воду в дома горожан.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Керчи лишились водоснабжения из-за аварии. Отключения коснулись микрорайонов Аршинцево и Семь Ветров, а также поселка Партизанский.